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Сегодня, 18:56

«Наполи» победил «Удинезе» в чемпионате Италии

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Наполи» обыграл «Удинезе» в матче 30-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

На 22-й минуте счет в матче открыл нападающий «Удинезе» Жерар Деулофеу. На 52-й минуте Виктор Осимхен сравнял счет, а на 63-й минуте он удвоил преимущество «Наполи».

«Наполи» набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице серии А. У «Удинезе» 30 очков и 14-я строчка.

Италия. Серия А. 30-й тур
19 мар, 17:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:1
Удинезе
Голы
Деулофеу, 22 (0:1), Осимхен, 52 (1:1), Осимхен, 63 (2:1)
Наполи
Оспина Мариу Руй Ррахмани Ди Лоренцо (Дзаноли, 78) Кулибали Руис (Мертенс, 46) Лоботка Замбо Ангисса Осимхен Политано (Зелиньски, 70) Инсинье (Эльмас, 88)
Удинезе
Сильвестри Зегелар Удогие Молина (Соппи, 76) Мари Бекао Макенго (Самарджич, 76) Уоллас Перейра (Яяло, 88) Бету (Пуссетто, 68) Деулофеу
Предупреждения
Ррахмани 65’, Осимхен 90+2’  -  Зегелар 45+2’, Удогие 50’
Удаления
Мари 82’
Судьи
Фурно (Италия)

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Футбол
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
2
 Милан 29 19 6 4 55-29 63
3
 Интер 28 17 8 3 61-23 59
4
 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
5
 Лацио 29 14 7 8 58-42 49
6
 Аталанта 28 13 9 6 50-31 48
7
 Рома 29 14 6 9 47-35 48
8
 Фиорентина 28 14 4 10 47-37 46
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 29 11 8 10 54-46 41
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 28 9 6 13 32-43 33
14
 Эмполи 29 8 8 13 40-54 32
15
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
16
 Сампдория 29 7 5 17 37-51 26
17
 Кальяри 29 5 10 14 28-53 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 28 5 7 16 25-52 22
20
 Салернитана 28 3 7 18 22-66 15
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18.03 20:45
Сассуоло – Специя
 4 : 1
18.03 23:00
Дженоа – Торино
 1 : 0
19.03 17:00
Наполи – Удинезе
 2 : 1
19.03 20:00
Интер – Фиорентина
 - : -
19.03 22:45
Кальяри – Милан
 - : -
20.03 14:30
Венеция – Сампдория
 - : -
20.03 17:00
Эмполи – Верона
 - : -
20.03 17:00
Ювентус – Салернитана
 - : -
20.03 20:00
Рома – Лацио
 - : -
20.03 22:45
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