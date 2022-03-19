«Наполи» победил «Удинезе» в чемпионате Италии

«Наполи» обыграл «Удинезе» в матче 30-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

На 22-й минуте счет в матче открыл нападающий «Удинезе» Жерар Деулофеу. На 52-й минуте Виктор Осимхен сравнял счет, а на 63-й минуте он удвоил преимущество «Наполи».

«Наполи» набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице серии А. У «Удинезе» 30 очков и 14-я строчка.