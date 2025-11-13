«Наполи» тренируется без Конте после поражения от «Болоньи»

«Наполи» вернулся к тренировкам после поражения от «Болоньи» (0:2) в 11-м туре чемпионата Италии, но без главного тренера Антонио Конте, сообщает Sky Sports,

По информации источника, по договоренности с клубом, специалист взял несколько выходных, которые проведет в Турине. Конте вернется в понедельник, 17 ноября. Все это время тренировками неаполитанцев будет руководить помощник тренера Кристиан Стеллини.

«Наполи» набрал 22 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А после 11 туров.