«Наполи» требует за Хюсая 25 миллионов евро
9 ноября 2019, 23:22
Защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай готов перейти в «Рому». 25-летний албанец договорился с римским клубом, утверждает Corriere dello Sport.
Теперь «Рома» должна согласовать условия трансфера с «Наполи». Неаполитанцы хотят выручить от продажи игрока 25 миллионов евро.
Нынешнее соглашение Хюсая с «Наполи» рассчитано до 2021 года. «Рома» хотела приобрести игрока еще летом, но тогда клубы не смогли договориться об условиях трансфера.
В этом сезоне защитник провел три матча.
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