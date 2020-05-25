«Наполи» требует за Аллана 70 миллионов евро. Игрок интересен «Эвертону» и «Ньюкаслу»

Полузащитник «Наполи» Аллан может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Il Mattino.

По информации источника, в 29-летнем бразильце заинтересован «Эвертон». Главный тренер команды, Карло Анчелотти, ранее работал с Алланом в «Наполи» и знаком с возможностями футболиста. Также, хавбеком интересуется «Ньюкасл». Сообщается, что единственным препятствием для перехода может стать сумма, которую за игрока требует президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис — 70 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Аллан провел за «Наполи» 24 матча, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 32 миллиона евро.