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27 апреля, 23:45

«Наполи» победил «Торино» благодаря дублю Мактоминая и оторвался на 3 очка от «Интера»

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Полузащитник «Интера» Скотт Мактоминай празднует с одноклубниками гол в ворота «Торино».
Фото Reuters

«Наполи» дома обыграл «Торино» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Оба гола хозяев забил полузащитник Скотт Мактоминай.

Благодаря победе «Наполи», лидирующий в турнирной таблице серии А, оторвался от идущего на второй строчке «Интера» на 3 очка за 4 тура до конца сезона-2024/25.

«Торино» идет на десятой строчке с 43 очками.

Италия. Серия А. 34-й тур.
27 апреля, 21:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:0
Торино

Скотт Мактоминай
Футбол
ФК Наполи
ФК Торино
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 34 22 8 4 54-25 74
2
 Интер 34 21 8 5 72-33 71
3
 Аталанта 34 19 8 7 67-31 65
4
 Ювентус 34 16 14 4 51-31 62
5
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
6
 Рома 34 17 9 8 49-32 60
7
 Фиорентина 34 17 8 9 53-34 59
8
 Лацио 33 17 8 8 55-43 59
9
 Милан 34 15 9 10 53-38 54
10
 Торино 34 10 13 11 38-39 43
11
 Комо 34 11 9 14 44-48 42
12
 Удинезе 33 11 7 15 36-48 40
13
 Дженоа 34 9 12 13 29-41 39
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15
 Парма 33 6 13 14 38-51 31
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Ювентус – Монца
 2 : 0
27.04 21:45
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