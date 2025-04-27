«Наполи» победил «Торино» благодаря дублю Мактоминая и оторвался на 3 очка от «Интера»
«Наполи» дома обыграл «Торино» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 2:0.
Оба гола хозяев забил полузащитник Скотт Мактоминай.
Благодаря победе «Наполи», лидирующий в турнирной таблице серии А, оторвался от идущего на второй строчке «Интера» на 3 очка за 4 тура до конца сезона-2024/25.
«Торино» идет на десятой строчке с 43 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|34
|22
|8
|4
|54-25
|74
|
2
|Интер
|34
|21
|8
|5
|72-33
|71
|
3
|Аталанта
|34
|19
|8
|7
|67-31
|65
|
4
|Ювентус
|34
|16
|14
|4
|51-31
|62
|
5
|Болонья
|33
|16
|12
|5
|52-37
|60
|
6
|Рома
|34
|17
|9
|8
|49-32
|60
|
7
|Фиорентина
|34
|17
|8
|9
|53-34
|59
|
8
|Лацио
|33
|17
|8
|8
|55-43
|59
|
9
|Милан
|34
|15
|9
|10
|53-38
|54
|
10
|Торино
|34
|10
|13
|11
|38-39
|43
|
11
|Комо
|34
|11
|9
|14
|44-48
|42
|
12
|Удинезе
|33
|11
|7
|15
|36-48
|40
|
13
|Дженоа
|34
|9
|12
|13
|29-41
|39
|
14
|Верона
|33
|9
|5
|19
|30-60
|32
|
15
|Парма
|33
|6
|13
|14
|38-51
|31
|
16
|Кальяри
|33
|7
|9
|17
|33-49
|30
|
17
|Лечче
|34
|6
|9
|19
|24-56
|27
|
18
|Венеция
|34
|4
|13
|17
|27-48
|25
|
19
|Эмполи
|34
|4
|13
|17
|27-54
|25
|
20
|Монца
|34
|2
|9
|23
|25-59
|15
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.04
|13:30
|
Комо – Дженоа
|1 : 0
|27.04
|13:30
|
Венеция – Милан
|0 : 2
|27.04
|16:00
|
Фиорентина – Эмполи
|2 : 1
|27.04
|16:00
|
Интер – Рома
|0 : 1
|27.04
|19:00
|
Ювентус – Монца
|2 : 0
|27.04
|21:45
|
Аталанта – Лечче
|1 : 1
|27.04
|21:45
|
Наполи – Торино
|2 : 0
|28.04
|19:30
|
Удинезе – Болонья
|- : -
|28.04
|21:45
|
Лацио – Парма
|- : -
|28.04
|21:45
|
Верона – Кальяри
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|24
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|17
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|14
|П
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|9
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|27
|2
|3
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|12
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|17
|1
|4
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