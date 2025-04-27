«Наполи» победил «Торино» благодаря дублю Мактоминая и оторвался на 3 очка от «Интера»

«Наполи» дома обыграл «Торино» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Оба гола хозяев забил полузащитник Скотт Мактоминай.

Благодаря победе «Наполи», лидирующий в турнирной таблице серии А, оторвался от идущего на второй строчке «Интера» на 3 очка за 4 тура до конца сезона-2024/25.

«Торино» идет на десятой строчке с 43 очками.