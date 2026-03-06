«Наполи» — «Торино»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии
«Наполи» и «Торино» сыграют в чемпионате Италии 6 марта
«Наполи» и «Торино» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Италии в пятницу, 6 марта. Игру примет стадион «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Наполи» — «Торино» можно в матч-центре нашего сайта.
Матч «Наполи» — «Торино» в прямом эфире показывают на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 22.40 мск.
В чемпионате Италии-2025/26 «Наполи» набрал 54 очка и занимает третье место в таблице, а «Торино» с 30 очками идет 14-м.
В предыдущем матче чемпионата неаполитанцы обыграли «Верону» (2:1), а соперником туринцев был «Лацио» (2:0).
Положение команд
Футбол
Хоккей
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2
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3
|Рома
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4
|Комо
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|0-0
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5
|Милан
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6
|Ювентус
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|0-0
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7
|Аталанта
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|0-0
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8
|Болонья
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9
|Лацио
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|0-0
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10
|Удинезе
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|0-0
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11
|Сассуоло
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|0-0
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12
|Торино
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|0
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|0-0
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13
|Парма
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|0-0
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14
|Кальяри
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|0-0
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15
|Фиорентина
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|0-0
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16
|Дженоа
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
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|0
|0
|0-0
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19
|Фрозиноне
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|0
|0
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20
|Монца
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|23.08
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|Рома – Фиорентина
|- : -
|23.08
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|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
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|Болонья – Лацио
|- : -
|23.08
|00:00
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|00:00
|Дженоа – Наполи
|- : -
|23.08
|00:00
|Интер – Монца
|- : -
|23.08
|00:00
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|00:00
|Торино – Милан
|- : -
|23.08
|00:00
|Удинезе – Комо
|- : -
|23.08
|00:00
|Венеция – Лечче
|- : -
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