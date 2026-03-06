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6 марта, 19:45

«Наполи» — «Торино»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Наполи» и «Торино» сыграют в чемпионате Италии 6 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Наполи» и «Торино» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Италии в пятницу, 6 марта. Игру примет стадион «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Наполи» — «Торино» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур.
06 марта, 22:45. Диего Армандо Марадона (Неаполь)
Наполи
2:1
Торино

Матч «Наполи» — «Торино» в прямом эфире показывают на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 22.40 мск.

В чемпионате Италии-2025/26 «Наполи» набрал 54 очка и занимает третье место в таблице, а «Торино» с 30 очками идет 14-м.

В предыдущем матче чемпионата неаполитанцы обыграли «Верону» (2:1), а соперником туринцев был «Лацио» (2:0).

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ФК Наполи
ФК Торино
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«Наполи» обыграл «Торино»
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 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 00:00 Рома – Фиорентина - : -
23.08 00:00 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 00:00 Болонья – Лацио - : -
23.08 00:00 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 00:00 Дженоа – Наполи - : -
23.08 00:00 Интер – Монца - : -
23.08 00:00 Парма – Кальяри - : -
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