«Наполи» и «Торино» сыграют в чемпионате Италии 6 марта

«Наполи» и «Торино» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Италии в пятницу, 6 марта. Игру примет стадион «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Наполи» — «Торино» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур.

06 марта, 22:45. Диего Армандо Марадона (Неаполь)

Матч «Наполи» — «Торино» в прямом эфире показывают на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 22.40 мск.

В чемпионате Италии-2025/26 «Наполи» набрал 54 очка и занимает третье место в таблице, а «Торино» с 30 очками идет 14-м.

В предыдущем матче чемпионата неаполитанцы обыграли «Верону» (2:1), а соперником туринцев был «Лацио» (2:0).