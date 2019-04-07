"Наполи" сыграл вничью с "Дженоа"

"Наполи" и "Дженоа" сыграли вничью в матче 31-го тура чемпионата Италии. Голом в составе неаполитанцев отметился форвард Дрис Мертенс, у генуэзцев отличился хавбек Дарко Лазович. Гости играли в меньшинстве с 28-й минуты: прямую красную карточку получил полузащитник Стефано Стураро.

"Наполи" набрал 64 очка и остался на втором месте в турнирной таблице. "Дженоа" с 34 баллами располагается на 14-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

31-й тур

"Наполи" - "Дженоа" - 1:1 (1:1)

Голы: Мертенс, 34 (1:0). Лазович, 45+3 (1:1).

"Наполи": Карнезис, Гулям (Мариу Руй, 76), Максимович, Кулибали, Хюсай (Унас, 87), Аллан (Инсинье, 67), Зелиньски, Руис, Кальехон, Мертенс, Милик.

"Дженоа": Раду, Кришито, Гюнтер, Педру Перейра, Бираски, Мигел Велозу (Радованович, 77), Лазович, Стураро, Бесса (Пеццелла, 82), Пандев (Ролон, 62), Куаме.

Предупреждения: Аллан, 24. Хюсай, 67.

Удаление: Стураро, 28.

Судья: Паскуа.

7 апреля. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".

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