«Наполи» сыграет против «Ромы» в комплекте формы в честь Марадоны

«Наполи» проведет матч 9-го тура серии А против «Ромы» в специальной форме, посвященной легенде клуба Диего Марадоне.

Марадона ушел из жизни в 60 лет. Он выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 годы. С нападающим «адзурри» завоевали единственные два «скудетто» — в 1987-м и 1990-м.

Поединок против «Ромы» станет для команды первым в серии А после смерти легендарного аргентинца.

«Наполи» не представил дизайн формы. Судя по изображению, выложенному на сайте клуба и на его страницах в соцсетях, это будет вариация на тему аргентинского флага.