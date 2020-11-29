Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Наполи» сыграет против «Ромы» в комплекте формы в честь Марадоны

14:57
Теги:

«Наполи» проведет матч 9-го тура серии А против «Ромы» в специальной форме, посвященной легенде клуба Диего Марадоне.

Марадона ушел из жизни в 60 лет. Он выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 годы. С нападающим «адзурри» завоевали единственные два «скудетто» — в 1987-м и 1990-м.

Поединок против «Ромы» станет для команды первым в серии А после смерти легендарного аргентинца.

«Наполи» не представил дизайн формы. Судя по изображению, выложенному на сайте клуба и на его страницах в соцсетях, это будет вариация на тему аргентинского флага.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир