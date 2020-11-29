«Наполи» сыграет против «Ромы» в комплекте формы в честь Марадоны
14:57
«Наполи» проведет матч 9-го тура серии А против «Ромы» в специальной форме, посвященной легенде клуба Диего Марадоне.
Марадона ушел из жизни в 60 лет. Он выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 годы. С нападающим «адзурри» завоевали единственные два «скудетто» — в 1987-м и 1990-м.
Поединок против «Ромы» станет для команды первым в серии А после смерти легендарного аргентинца.
«Наполи» не представил дизайн формы. Судя по изображению, выложенному на сайте клуба и на его страницах в соцсетях, это будет вариация на тему аргентинского флага.
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