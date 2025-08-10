«Наполи» забил четыре безответных гола «Сорренто» в товарищеском матче

«Наполи» победил «Сорренто» в товарищеском матче, который прошел в Кастель-ди-Сангро — 4:0.

Счет на 12-й минуте открыл Лоренцо Лукка. На 21-й минуте Скотт Мактоминей увеличил преимущество неаполитанцев. В концовке матча по голу также забили Луис Хаса и Ромелу Лукаку.

14 августа «Наполи» дома проведет товарищеский матч с греческим «Олимпиакосом».

В сезоне-2024/25 «Наполи» стал чемпионом Италии. Новый сезон серии А неаполитанская команда начнет матчем против «Сассуоло». Игра состоится 23 августа.