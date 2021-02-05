«Наполи» сообщил, что Гулям сдал положительный тест на коронавирус

Защитник «Наполи» Фаузи Гулям сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

«У Гуляма положительный результат на COVID-19. У игрока нет симптомов, он будет изолирован дома», — говорится в сообщении.

30-летний алжирец стал единственным игроком неаполитанцев с коронавирусом — 4 февраля полузащитник Фабиан Руис сдал отрицательный тест.

В текущем сезоне Гулям провел 12 матчей за «Наполи», в которых не отметился результативными действиями.