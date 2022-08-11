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Сегодня, 16:20

«Наполи» согласовал условия трансфера нападающего «Вероны» Симеоне

Иван Шитик
Корреспондент
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«Наполи» подпишет нападающего «Вероны» Джованни Симеоне. Стороны уже согласовали условия сделки, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Неаполитанцы возьмут в аренду 27-летнего аргентинца с обязательным выкупом.

После активации опции выкупа игрок должен будет подписать контракт с «Наполи» до 2027 года с зарплатой в 1,7 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне Симеоне забил 17 голов и сделал 6 результативных передач в 36 матчах за «Верону».

Джованни Симеоне
ФК Верона
ФК Наполи
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