«Наполи» согласовал условия трансфера нападающего «Вероны» Симеоне

«Наполи» подпишет нападающего «Вероны» Джованни Симеоне. Стороны уже согласовали условия сделки, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Неаполитанцы возьмут в аренду 27-летнего аргентинца с обязательным выкупом.

После активации опции выкупа игрок должен будет подписать контракт с «Наполи» до 2027 года с зарплатой в 1,7 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне Симеоне забил 17 голов и сделал 6 результативных передач в 36 матчах за «Верону».