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«Наполи» согласовал контракт с голкипером Сиригу. Клуб хочет подписать еще одного вратаря

Иван Шитик
Корреспондент
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«Наполи» согласовал контракт с экс-голкипером «Дженоа» Сальваторе Сиригу. Он будет получать в клубе 900 тысяч евро за сезон, сообщает инсайдер Николо Скира.

35-летний итальянец подпишет контракт с клубом на правах свободного агента.

Однако «Наполи» рассматривают Сиригу только на роль запасного вратаря.

Клуб продолжает поиски первого номера. Основные претенденты — Кепа из «Челси» и Кейлор Навас из «ПСЖ».

В сезоне-2021/22 Сиригу пропустил 59 голов в 37 матчах за «Дженоа», отыграв 10 встреч на ноль.

Кейлор Навас
Кепа Аррисабалага
Сальваторе Сиригу
ФК Наполи
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