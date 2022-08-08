«Наполи» согласовал контракт с голкипером Сиригу. Клуб хочет подписать еще одного вратаря

«Наполи» согласовал контракт с экс-голкипером «Дженоа» Сальваторе Сиригу. Он будет получать в клубе 900 тысяч евро за сезон, сообщает инсайдер Николо Скира.

35-летний итальянец подпишет контракт с клубом на правах свободного агента.

Однако «Наполи» рассматривают Сиригу только на роль запасного вратаря.

Клуб продолжает поиски первого номера. Основные претенденты — Кепа из «Челси» и Кейлор Навас из «ПСЖ».

В сезоне-2021/22 Сиригу пропустил 59 голов в 37 матчах за «Дженоа», отыграв 10 встреч на ноль.