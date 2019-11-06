«Наполи» сделал заявление о бунте игроков. Футболистов могут оштрафовать

«Наполи» опубликовал заявление по поводу поведения игроков после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:1). Президент клуба Аурелио Де Лаурентис с учетом результатов команды распорядился на неделю оставить игроков и тренеров на базе. Однако футболисты уехали со стадиона «Сан-Паоло» по своим домам. В то же время главный тренер Карло Анчелотти вместе со своим штабом вернулся на базу.

«Клуб с учетом поведения игроков вчера, во вторник, 5 ноября 2019, будет защищать права свои в экономическом, имиджевом, дисциплинарном плане во всех возможных юрисдикциях. Даем ясно понять, что ответственность за проведение сбора команды лежит на главном тренере Карло Анчелотти. С настоящего момента клуб будет воздерживаться от комментариев до неопределенного пока момента», — сообщается в заявлении.

Также стало известно, что Де Лаурентис провел часовую встречу с Анчелотти после утренней тренировки. Игрокам и тренерам запрещено общаться с прессой. Также у игроков могут вычесть до 5 процентов зарплаты за такое поведение, сообщает Football Italia.

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