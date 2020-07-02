«Наполи» сделал предложение по форварду «Ромы» Юндеру

«Наполи» сделал предложение по нападающему «Ромы» Дженгизу Юндеру, сообщает Goal.com.

По информации источника, неаполитанцы предложили римлянам 31 миллион евро за 22-летнего турка. Сообщается, что «Рома» хочет получить за игрока 35 миллионов евро. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что самому футболисту в Неаполе предлагают зарплату в 3 миллиона евро в год.

В сезоне-2019/20 Юндер провел за «Рому» 21 матч, на его счету 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость турка в 24 миллиона евро.