«Наполи» разгромил «Сассуоло» в чемпионате Италии

«Наполи» победил «Сассуоло» в матче 35-го тура чемпионата Италии со счетом 6:1.

В составе «Наполи» голы забивали Дрис Мертенс, оформивший дубль, Амир Ррахмани, Ирвинг Лосано, Виктор Осимхен и Калиду Кулибали. Единственный гол «Сассуоло» забил Максим Лопес.

«Наполи» набрал 70 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице серии А. У «Сассуоло» 46 очков и 10-я позиция.