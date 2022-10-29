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Сегодня, 17:51

Гол и два паса Хвичи Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Сассуоло»

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Радость Хвичи Кварацхелии после забитого гола в ворота «Сассуоло».
Фото AFP

29 октября «Наполи» на своем поле одержал разгромную победу над «Сассуоло» (4:0) в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

В составе хозяев хет-трик оформил форвард Виктор Осимхен, еще один гол на счету экс-нападающего «Рубина» Хвичи Кварацхелии. 21-летний грузинский футболист также сделал две результативные передачи в игре.

«Наполи», который тренирует Лучано Спаллетти, занимает первое место с 32 очками в турнирной таблице серии А. «Сассуоло» — 9-й с 15 баллами.

В текущем сезоне Кварацхелия провел в общей сложности 27 матчей за «Наполи», забил 16 голов и сделал 12 голевых передач.

Италия. Серия А. 12-й тур
29 окт, 16:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
4:0
Сассуоло

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Сассуоло
серия А
4
3
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Венеция» Черышева дома уступила «Асколи»

Серия А: «Наполи» разгромил «Сассуоло», «Торино» — «Милан» и другие матчи 12-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 12 10 2 0 30-9 32
2
 Милан 11 8 2 1 24-11 26
3
 Лацио 11 7 3 1 23-5 24
4
 Аталанта 11 7 3 1 16-8 24
5
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
6
 Удинезе 11 6 3 2 20-12 21
7
 Интер 11 7 0 4 22-17 21
8
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
9
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
10
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
11
 Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
12
 Эмполи 11 2 5 4 9-15 11
13
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
14
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
15
 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
16
 Специя 11 2 3 6 9-20 9
17
 Лечче 11 1 5 5 9-14 8
18
 Сампдория 11 1 3 7 6-18 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
20
 Кремонезе 11 0 4 7 9-22 4
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37 тур
38 тур
29.10 16:00
Наполи – Сассуоло
 4 : 0
29.10 19:00
Лечче – Ювентус
 - : -
29.10 21:45
Интер – Сампдория
 - : -
30.10 14:30
Эмполи – Аталанта
 - : -
30.10 17:00
Кремонезе – Удинезе
 - : -
30.10 17:00
Специя – Фиорентина
 - : -
30.10 20:00
Лацио – Салернитана
 - : -
30.10 22:45
Торино – Милан
 - : -
31.10 20:30
Верона – Рома
 - : -
31.10 22:45
Монца – Болонья
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 7
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 10 1 4
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 9 1 3
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 2 1 2
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