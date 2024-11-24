Гол Лукаку принес «Наполи» победу над «Ромой»

«Наполи» на своем поле обыграл «Рому» в матче 13-го тура итальянской серии А — 1:0.

Победный мяч на 54-й минуте забил форвард неаполитанцев Ромелу Лукаку. В прошлом сезоне бельгиец выступал за «Рому» на правах аренды.

«Наполи» (29 очков) вернулся на первое место в серии А, обойдя «Аталанту», «Интер» и «Фиорентину» (все — по 28). «Рома» (13) идет 12-й в турнирной таблице. Римляне провели первый матч после возвращения Клаудио Раньери на пост главного тренера команды.