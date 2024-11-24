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Гол Лукаку принес «Наполи» победу над «Ромой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку (№ 11) стал автором победного гола в матче с «Ромой» (1:0).
Фото AFP

«Наполи» на своем поле обыграл «Рому» в матче 13-го тура итальянской серии А — 1:0.

Победный мяч на 54-й минуте забил форвард неаполитанцев Ромелу Лукаку. В прошлом сезоне бельгиец выступал за «Рому» на правах аренды.

«Наполи» (29 очков) вернулся на первое место в серии А, обойдя «Аталанту», «Интер» и «Фиорентину» (все — по 28). «Рома» (13) идет 12-й в турнирной таблице. Римляне провели первый матч после возвращения Клаудио Раньери на пост главного тренера команды.

Италия. Серия А. 13-й тур
24 нояб, 20:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
1:0
Рома

Источник: Таблица серии А
Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Наполи
ФК Рома
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 13 9 2 2 20-9 29
2
 Интер 13 8 4 1 31-14 28
3
 Аталанта 13 9 1 3 34-16 28
4
 Фиорентина 13 8 4 1 27-10 28
5
 Ювентус 13 6 7 0 21-7 25
6
 Лацио 12 8 1 3 25-14 25
7
 Милан 12 5 4 3 20-14 19
8
 Болонья 11 4 6 1 15-13 18
9
 Удинезе 12 5 1 6 15-18 16
10
 Эмполи 12 3 6 3 9-10 15
11
 Торино 13 4 3 6 16-19 15
12
 Рома 13 3 4 6 14-18 13
13
 Парма 13 2 6 5 17-21 12
14
 Верона 13 4 0 9 17-32 12
15
 Кальяри 13 2 5 6 14-24 11
16
 Дженоа 13 2 5 6 11-24 11
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 Комо 13 2 4 7 13-25 10
18
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Парма – Аталанта
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