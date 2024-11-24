Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:45

«Наполи» — «Рома»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Наполи» сыграет с «Ромой» в чемпионате Италии 24 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хвича Кварацхелия (ФК «Наполи»).
Фото Global Look Press

«Наполи» сыграет с «Ромой» в 13-м туре серии А в воскресенье, 24 ноября. Матч пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Наполи» — «Рома» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 12-ти туров серии А клуб из Неаполя набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Желто-красные с 13-ю баллами идут на 12-й строчке чемпионата.

Италия. Серия А. 13-й тур
24 нояб, 20:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Рома

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Наполи
ФК Рома
Читайте также
Путин обсудил с Эрдоганом повышение торгово-экономического сотрудничества
В «Вашингтоне» отреагировали на отсутствие Овечкина из-за перелома
В МИДе пообещали ответ Москвы в случае поставок Сеулом оружия Киеву
Галактионов рухнул на землю, Станкович заслужил такой разгром. Что произошло после матча «Спартак» - «Локомотив»
Конора Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании
Самые трогательные поздравления в прозе с Днем матери
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Дженоа» упустил победу над «Кальяри» в первом матче под руководством Виейра
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 13 8 4 1 31-14 28
2
 Аталанта 13 9 1 3 34-16 28
3
 Наполи 12 8 2 2 19-9 26
4
 Фиорентина 12 7 4 1 25-10 25
5
 Ювентус 13 6 7 0 21-7 25
6
 Лацио 12 8 1 3 25-14 25
7
 Милан 12 5 4 3 20-14 19
8
 Болонья 11 4 6 1 15-13 18
9
 Удинезе 12 5 1 6 15-18 16
10
 Эмполи 12 3 6 3 9-10 15
11
 Торино 12 4 2 6 15-18 14
12
 Рома 12 3 4 5 14-17 13
13
 Парма 13 2 6 5 17-21 12
14
 Верона 13 4 0 9 17-32 12
15
 Кальяри 13 2 5 6 14-24 11
16
 Дженоа 13 2 5 6 11-24 11
17
 Комо 12 2 4 6 13-23 10
18
 Лечче 12 2 3 7 5-21 9
19
 Монца 12 1 5 6 10-15 8
20
 Венеция 12 2 2 8 11-21 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.11 17:00
Верона – Интер
 0 : 5
23.11 20:00
Милан – Ювентус
 0 : 0
23.11 22:45
Парма – Аталанта
 1 : 3
24.11 14:30
Дженоа – Кальяри
 2 : 2
24.11 17:00
Комо – Фиорентина
 - : -
24.11 17:00
Торино – Монца
 - : -
24.11 20:00
Наполи – Рома
 - : -
24.11 22:45
Лацио – Болонья
 - : -
25.11 20:30
Эмполи – Удинезе
 - : -
25.11 22:45
Венеция – Лечче
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 9
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 8
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Франсишку Консейсау

Франсишку Консейсау

Ювентус

 3
И К Ж
Джексон Чачуа

Джексон Чачуа

Верона

 12 1 4
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 6 1 2
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 7 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости