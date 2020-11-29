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«Наполи» — «Рома»: Инсинье посвятил гол Марадоне и поклонился его портрету

29 ноября 2020, 23:28
Лоренцо Инсинье. Фото Twitter
Лоренцо Инсинье. Фото Twitter
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Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье посвятил гол в ворота «Ромы» в матче чемпионата Италии бывшему форварду команды Диего Марадоне. Легендарный футболист неаполитанцев скончался 25 ноября в 60 лет.

После гола Инсинье поднял футболку с номером 10 и фамилией Марадоны, а также поклонился портрету легендарного аргентинца, к которому перед матчем возложил цветы.

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