«Наполи» — «Рома»: Инсинье посвятил гол Марадоне и поклонился его портрету
29 ноября 2020, 23:28
Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье посвятил гол в ворота «Ромы» в матче чемпионата Италии бывшему форварду команды Диего Марадоне. Легендарный футболист неаполитанцев скончался 25 ноября в 60 лет.
После гола Инсинье поднял футболку с номером 10 и фамилией Марадоны, а также поклонился портрету легендарного аргентинца, к которому перед матчем возложил цветы.
Napoli captain Lorenzo Insigne with a tribute to Diego Maradona ahead of tonight's Serie A match with Roma ? pic.twitter.com/pHFQDoxAov— B/R Football (@brfootball) November 29, 2020
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