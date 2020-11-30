«Наполи» разгромил «Рому», за игрой следил гигантский портрет Марадоны

«Наполи» разгромил «Рому» в матче 9-го тура серии A — 4:0. На трибуне «Сан Паоло» был размещен портрет легендарного форварда неаполитанцев Диего Марадоны. Аргентинец ушел из жизни 25 ноября в 60 лет.

Перед игрой капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье возложил к портрету цветы, а забив гол, поднял футболку Марадоны.

Чемпионат Италии

Серия А

9-й тур

«Наполи» — «Рома» — 4:0 (1:0)

Голы: Инсинье, 30 (1:0). Руис, 64 (2:0). Мертенс, 81 (3:0). Политано, 86 (4:0).

«Наполи»: Мерет, Манолас, Мариу Руй, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски (Эльмас, 78), Демме (Лоботка, 83), Руис, Мертенс (Петанья, 83), Инсинье, Лосано (Политано, 67).

«Рома»: Миранте, Спинаццола, Карсдорп, Манчини (Жуан Жезус, 38), Роджер Ибаньес, Мхитарян, Кристанте, Верету (Вильяр, 46), Пеллегрини (Майораль, 79), Джеко (Перес, 71), Педро.

Предупреждения: Роджер Ибаньес, 29. Ди Лоренцо, 32. Кристанте, 77.

Судья: Ди Белло.

29 ноября. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».