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«Наполи» разрешили отправиться на матч с «Ювентусом», несмотря на вспышку коронавируса в команде

19:35
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Матч 20-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи» не будет перенесен, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, министерство здравоохранения Неаполя разрешило неаполитанскому клубу отправиться в Турин на встречу.

Напомним, что проведение игры было под вопросом из-за вспышки коронавируса у неаполитанцев.

Главный тренер Лучано Спаллетти, а также сотрудник и игроки, сдавшие положительные тесты на коронавирус, изолированы от команды.

Матч «Ювентус» — «Наполи» состоится 6 января на стадионе «Альянц Стадиум» в Турине. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://sport.sky.it/calcio/2022/01/05/coronavirus-italia-dati-covid-oggi-5-gennaio

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Карен Саркисян все материалы автора

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