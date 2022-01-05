«Наполи» разрешили отправиться на матч с «Ювентусом», несмотря на вспышку коронавируса в команде
19:35
Матч 20-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи» не будет перенесен, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, министерство здравоохранения Неаполя разрешило неаполитанскому клубу отправиться в Турин на встречу.
Напомним, что проведение игры было под вопросом из-за вспышки коронавируса у неаполитанцев.
Главный тренер Лучано Спаллетти, а также сотрудник и игроки, сдавшие положительные тесты на коронавирус, изолированы от команды.
Матч «Ювентус» — «Наполи» состоится 6 января на стадионе «Альянц Стадиум» в Турине. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://sport.sky.it/calcio/2022/01/05/coronavirus-italia-dati-covid-oggi-5-gennaio
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