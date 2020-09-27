«Наполи» разгромил «Дженоа» со счетом 6:0
«Наполи» дома одержал разгромную победу над «Дженоа» (6:0) в матче 2-го тура чемпионата Италии.
В составе хозяев дублем отметился Ирвинг Лосано, по разу еще отличились Петр Зелиньски, Дрис Мертенс, Эльиф Эльмас и Маттео Политано?.
Чемпионат Италии. Серия А
2-й тур
«Наполи» — «Дженоа» — 6:0 (1:0)
Голы: Лосано, 10 (1:0). Зелиньски, 46 (2:0). Мертенс, 57 (3:0). Лосано, 65 (4:0). Эльмас, 69 (5:0). Политано, 72 (6:0).
«Наполи»: Мерет, Манолас (Максимович, 46), Кулибали, Хюсай, Ди Лоренцо, Зелиньски (Гулям, 73), Руис, Мертенс (Лоботка, 66), Инсинье (Эльмас, 23), Лосано (Политано, 66), Осимен.
«Дженоа»: Маркетти, Мазиелло, Дзаппакоста, Гольданига, Бираски, Пеллегрини (Гильоне, 54), Бадель (Бехрами, 64), Зайц (Пандев, 55), Лерагер (Радованович, 70), Дестро, Пьяца (Мелегони, 70).
Предупреждения: Дестро, 90. Мазиелло, 90+1. Осимен, 90+1.
Судья: Сакки (Италия).
27 сентября. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».