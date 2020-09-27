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«Наполи» разгромил «Дженоа» со счетом 6:0

21:03
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«Наполи» дома одержал разгромную победу над «Дженоа» (6:0) в матче 2-го тура чемпионата Италии.

В составе хозяев дублем отметился Ирвинг Лосано, по разу еще отличились Петр Зелиньски, Дрис Мертенс, Эльиф Эльмас и Маттео Политано?.

Чемпионат Италии. Серия А

2-й тур

«Наполи» — «Дженоа» — 6:0 (1:0)

Голы: Лосано, 10 (1:0). Зелиньски, 46 (2:0). Мертенс, 57 (3:0). Лосано, 65 (4:0). Эльмас, 69 (5:0). Политано, 72 (6:0).

«Наполи»: Мерет, Манолас (Максимович, 46), Кулибали, Хюсай, Ди Лоренцо, Зелиньски (Гулям, 73), Руис, Мертенс (Лоботка, 66), Инсинье (Эльмас, 23), Лосано (Политано, 66), Осимен.

«Дженоа»: Маркетти, Мазиелло, Дзаппакоста, Гольданига, Бираски, Пеллегрини (Гильоне, 54), Бадель (Бехрами, 64), Зайц (Пандев, 55), Лерагер (Радованович, 70), Дестро, Пьяца (Мелегони, 70).

Предупреждения: Дестро, 90. Мазиелло, 90+1. Осимен, 90+1.

Судья: Сакки (Италия).

27 сентября. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».

Наполи — Дженоа

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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