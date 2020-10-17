Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Наполи» разгромил «Аталанту», Миранчук на поле не вышел

17:52
17 октября. Неаполь. «Наполи» — «Аталанта» (4:1). Фото AFP
17 октября. Неаполь. «Наполи» — «Аталанта» (4:1). Фото AFP
Теги:

«Наполи» в матче четвертого тура чемпионата Италии обыграл «Аталанту» со счетом 4:1.

Голы в составе неаполитанцев забили Маттео Политано, Виктор Осимен и Ирвинг Лосано, оформивший дубль. Команда из Бергамо ответила точным ударом Сэма Ламмерса.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук впервые попал в заявку на матч, но не вышел на поле.

После этого матча «Наполи» с 8 голами расположился на третьем месте в турнирной таблице, «Аталанта» с 8 очками опустилась на вторую строчку.

Чемпионат Италии. Серия А

4-й тур

«Наполи» — «Аталанта» — 4:1 (4:0)

Голы: Лосано, 23 (1:0). Лосано, 27 (2:0). Политано, 30 (3:0). Осимен, 43 (4:0). Ламмерс, 69 (4:1).

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Хюсай, Политано (Гулям, 61), Руис (Демме, 83), Бакайоко (Малькюи, 75), Мертенс (Лоботка, 75), Лосано, Осимен (Петанья, 83).

«Аталанта»: Спортьелло, Толой, Ромеро, Паломино (Джимсити, 46), Депаоли, де Рон, Пашалич, Гомес (Ламмерс, 55), Иличич (Малиновский, 63), Гозенс (Муриэль, 81), Сапата (Мохика, 46).

Предупреждения: Толой, 38. Гозенс, 45+1. Лосано, 79. Джимсити, 81.

Судья: Ди Белло (Италия).

17 октября. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир