«Наполи» разгромил «Аталанту», Миранчук на поле не вышел
«Наполи» в матче четвертого тура чемпионата Италии обыграл «Аталанту» со счетом 4:1.
Голы в составе неаполитанцев забили Маттео Политано, Виктор Осимен и Ирвинг Лосано, оформивший дубль. Команда из Бергамо ответила точным ударом Сэма Ламмерса.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук впервые попал в заявку на матч, но не вышел на поле.
После этого матча «Наполи» с 8 голами расположился на третьем месте в турнирной таблице, «Аталанта» с 8 очками опустилась на вторую строчку.
Чемпионат Италии. Серия А
4-й тур
«Наполи» — «Аталанта» — 4:1 (4:0)
Голы: Лосано, 23 (1:0). Лосано, 27 (2:0). Политано, 30 (3:0). Осимен, 43 (4:0). Ламмерс, 69 (4:1).
«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Хюсай, Политано (Гулям, 61), Руис (Демме, 83), Бакайоко (Малькюи, 75), Мертенс (Лоботка, 75), Лосано, Осимен (Петанья, 83).
«Аталанта»: Спортьелло, Толой, Ромеро, Паломино (Джимсити, 46), Депаоли, де Рон, Пашалич, Гомес (Ламмерс, 55), Иличич (Малиновский, 63), Гозенс (Муриэль, 81), Сапата (Мохика, 46).
Предупреждения: Толой, 38. Гозенс, 45+1. Лосано, 79. Джимсити, 81.
Судья: Ди Белло (Италия).
17 октября. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».
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