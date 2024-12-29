«Наполи» расторгнет контракт с Мариу Руем

Защитник «Наполи» Мариу Руй покинет клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 33-летний португалец и неаполитанцы ведут переговоры о расторжении контракта. В ближайшее время футболист станет свободным агентом.

В текущем сезоне Руй не провел ни одного матча. В сезоне-2023/24 на счету португальца 2 результативные передачи в 28 матчах.