«Наполи» рассчитывает, что Кварацхелия вернется к матчу против «Удинезе» 12 ноября

«Наполи» рассчитывает, что полузащитник Хвича Кварацхелия восстановится к матчу 15-го тура чемпионата Италии против «Удинезе», который состоится 12 ноября.

Впрочем, грузинский хавбек все еще занимался по индивидуальной программе.

Из-за болей в пояснице Кварацхелия уже пропустил две последние игры «Наполи».