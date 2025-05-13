«Наполи» провел переговоры с де Брейне о переходе летом
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает Sky Switzerland.
По сведениям источника, итальянский клуб провел переговоры с 33-летним бельгийцем, который летом станет свободным агентом.
В начале апреля де Брейне объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона. Он выступает за горожан с 2015 года.
Новости