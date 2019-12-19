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«Наполи» продлит контракт с Зелиньски

14:42
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«Наполи» практически договорился о продлении контракта с полузащитником Петром Зелиньски. Новое соглашение с 25-летним поляком будет рассчитано до 2024 года, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Действующий контракт неаполитанцев с игроком заканчивается летом 2021 года. Зелиньски перешел в «Наполи» из «Удинезе» в 2016-м за 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 21 матч во всех турнирах, записав на свой счет гол и результативную передачу.

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