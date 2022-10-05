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5 октября, 21:32

«Наполи» продлил контракт с форвардом Дзербином

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Наполи» объявил о продлении контракта с нападающим Алессио Дзербином.

Новое соглашение с 23-летним итальянцем рассчитано до конца июня 2027 года.

В сезоне-2022/23 Дзербин принял участие в 5 матчах «Наполи» и не отличился результативными действиями.

В среду, 5 октября неаполитанцы продлили контракт с другим футболистом команды, вратарем Алексом Меретом.

Источник: https://www.sscnapoli.it/la-ssc-napoli-ufficializza-il-prolungamento-del-contratto-di-alessio-zerbin-fino-al-30-giugno-2027/
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