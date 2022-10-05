«Наполи» продлил контракт с форвардом Дзербином

«Наполи» объявил о продлении контракта с нападающим Алессио Дзербином.

Новое соглашение с 23-летним итальянцем рассчитано до конца июня 2027 года.

В сезоне-2022/23 Дзербин принял участие в 5 матчах «Наполи» и не отличился результативными действиями.

В среду, 5 октября неаполитанцы продлили контракт с другим футболистом команды, вратарем Алексом Меретом.