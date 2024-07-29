«Наполи» продлил контракт с Фолоруншо до 2029 года
«Наполи» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Майклом Фолоруншо.
Срок нового соглашения с 26-летним игроком рассчитан до 30 июня 2029 года.
Фолоруншо стал игроком «Наполи» в 2019 году, но так и не дебютировал за команду. Прошедший сезон он провел в «Вероне» на правах аренды. На его счету 5 голов и 1 результативная передача в 34 матчах серии А.
Полузащитник выступал за сборную Италии на чемпионате Европы 2024 года в Германии. Он выходил на поле в игре группового турнира с Албанией (2:1).
Источник: ФК «Наполи»
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Дженоа – Интер
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|17.08
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Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
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Милан – Торино
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Эмполи – Монца
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|19:30
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Болонья – Удинезе
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|18.08
|19:30
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Верона – Наполи
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|18.08
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Кальяри – Рома
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|18.08
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Лацио – Венеция
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