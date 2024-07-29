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«Наполи» продлил контракт с Фолоруншо до 2029 года

Алина Савинова
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«Наполи» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Майклом Фолоруншо.

Срок нового соглашения с 26-летним игроком рассчитан до 30 июня 2029 года.

Фолоруншо стал игроком «Наполи» в 2019 году, но так и не дебютировал за команду. Прошедший сезон он провел в «Вероне» на правах аренды. На его счету 5 голов и 1 результативная передача в 34 матчах серии А.

Полузащитник выступал за сборную Италии на чемпионате Европы 2024 года в Германии. Он выходил на поле в игре группового турнира с Албанией (2:1).

Источник: ФК «Наполи»
Футбол
ФК Наполи
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