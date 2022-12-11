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Сегодня, 20:52

«Наполи» претендует на полузащитника «Сассуоло» Фраттези

Иван Шитик
Корреспондент
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«Наполи» претендует на полузащитника «Сассуоло» Давиде Фраттези, сообщает Calciomercato.

Неаполитанский клуб попробует оформить трансфер 23-летнего итальянца в зимнее трансферное окно.

Контракт Фраттези с «Сассуоло» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transgfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Италии в 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в серии А, в которых забил 4 гола.

ФК Наполи
ФК Сассуоло
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 Милан 15 10 3 2 29-15 33
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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16
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17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
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 - : -
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4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
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Торино – Верона
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Рома – Болонья
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 - : -
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