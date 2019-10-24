«Наполи» предложит Ибрагимовичу контракт на полтора года

Нападающий «Лос-Анджелеса» Златан Ибрагимович близок к переходу в «Наполи». Неаполитанский клуб готов предложить 38-летнему шведу контракт на полтора года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Его зарплата может составить около 4 миллионов евро за сезон. В «Гэлакси» Ибрагимович получает 6,5 миллиона, но его контракт с американцами истекает в конце декабря нынешнего года.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 30 матчей в МЛС, забил 30 голов и сделал 7 результативных передач.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр