«Наполи» предложил «Шахтеру» 35 миллионов евро за Судакова

«Наполи» официально предложил 35 миллионов евро за украинского полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Шахтер» считает Судакова ключевым игроком и хочет получить больше 35 миллионов евро. Сам футболист заинтересован в переходе в «Наполи». Контракт Судакова с «Шахтером» действует до 2028 года. Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, — 32 миллиона евро.

22-летний Судаков выступает за «Шахтер» с 2021 года и является одним из самых перспективных украинских футболистов. Переговоры между клубами продолжаются.

В текущем сезоне Судаков провел 24 матча, отличившись 11 голами и 4 результативными передачами.