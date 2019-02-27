"Наполи" предложил Икарди контракт с зарплатой 9 миллионов евро в год

"Наполи" сделал предложение форварду "Интера" Мауро Икарди предложение с зарплатой 9 миллионов евро за сезон, сообщает Tuttomercato.

Помимо этих денег, в этом контракте предусмотрены различные премиальные, сумма которых составляет 2 миллиона евро. Таким образом, Икарди может стать вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков серии А. Однако руководство "Интера" склоняется к тому, чтобы продать форварда в "Ювентус", поскольку это единственный итальянский клуб, способный заплатить 110 миллионов евро отступных за футболиста.

СМИ: Икарди не намерен покидать серию А

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