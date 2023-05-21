Инсайдер Ди Марцио: «Наполи» предложил 25 миллионов евро за форварда «Удинезе» Бету

«Наполи» сделал предложение «Удинезе» о трансфере нападающего Бету, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, неаполитанцы предложили за 25-летнего португальца 25 миллионов евро. «Удинезе» требует повысить сумму до 35 миллионов — именно столько прописано в качестве отступных в контракте игрока.

Помимо этого, «Наполи» интересуется еще двумя игроками черно-белых — хавбеком Лазарем Самарджичем и защитником Родриго Бекао.

В этом сезоне серии а Бету провел за «Удинезе» 30 матчей, забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу.