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Сегодня, 09:35

Инсайдер Ди Марцио: «Наполи» предложил 25 миллионов евро за форварда «Удинезе» Бету

Руслан Минаев
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«Наполи» сделал предложение «Удинезе» о трансфере нападающего Бету, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, неаполитанцы предложили за 25-летнего португальца 25 миллионов евро. «Удинезе» требует повысить сумму до 35 миллионов — именно столько прописано в качестве отступных в контракте игрока.

Помимо этого, «Наполи» интересуется еще двумя игроками черно-белых — хавбеком Лазарем Самарджичем и защитником Родриго Бекао.

В этом сезоне серии а Бету провел за «Удинезе» 30 матчей, забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу.

ФК Наполи
ФК Удинезе
Родриго Бекао
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 35 26 5 4 70-25 83
2
 Ювентус 35 21 6 8 54-28 69
3
 Интер 35 21 3 11 66-37 66
4
 Лацио 35 19 8 8 54-28 65
5
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
6
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
7
 Рома 35 17 8 10 45-33 59
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
10
 Торино 35 13 10 12 37-39 49
11
 Фиорентина 35 13 10 12 47-40 49
12
 Удинезе 35 11 13 11 45-43 46
13
 Сассуоло 36 12 8 16 44-56 44
14
 Эмполи 35 9 12 14 32-45 39
15
 Салернитана 35 8 14 13 43-56 38
16
 Лечче 35 7 11 17 30-43 32
17
 Специя 35 6 12 17 30-56 30
18
 Верона 36 7 9 20 29-55 30
19
 Кремонезе 36 4 12 20 32-66 24
20
 Сампдория 36 3 9 24 22-67 18
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Сассуоло – Монца
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Кремонезе – Болонья
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Аталанта – Верона
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Милан – Сампдория
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21.05 13:30
Лечче – Специя
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Булай Диа

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Хвича Кварацхелия

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Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

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И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 22 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 21 1 6
Риккардо Орсолини

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