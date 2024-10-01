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«Наполи» предлагает Кварацхелии новый контракт с зарплатой в 6 миллионов евро в год

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

«Наполи» ведет переговоры по новому контракту с вингером Хвичей Кварацхелией, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, неаполитанцы связались с агентом футболиста, чтобы обсудить возможность подписания нового соглашения. Стороны проведут очередную встречу в ближайшие несколько недель.

«Наполи» предложил 23-летнему грузину контракт, по условиям которого игрок сможет зарабатывать 6 миллионов евро в год с учетом бонусов — аналогичная зарплата у нападающего команды Ромелу Лукаку.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 футболист забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 8 матчах за команду.

Нынешний контракт грузина с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Согласно данным портала Capology, сейчас зарплата вингера составляет 4,6 миллиона евро в год.

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 Наполи 6 4 1 1 11-4 13
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 Ювентус 6 3 3 0 9-0 12
3
 Милан 6 3 2 1 14-7 11
4
 Торино 6 3 2 1 10-8 11
5
 Интер 6 3 2 1 13-7 11
6
 Удинезе 6 3 1 2 9-10 10
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 Эмполи 6 2 4 0 5-2 10
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 Лацио 6 3 1 2 12-10 10
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 Рома 6 2 3 1 7-4 9
10
 Комо 6 2 2 2 9-11 8
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 Аталанта 6 2 1 3 11-12 7
12
 Болонья 6 1 4 1 7-9 7
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 Верона 6 2 0 4 10-11 6
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 Лечче 6 1 2 3 3-11 5
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 Кальяри 6 1 2 3 4-10 5
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 Дженоа 6 1 2 3 4-10 5
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