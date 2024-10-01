«Наполи» предлагает Кварацхелии новый контракт с зарплатой в 6 миллионов евро в год
«Наполи» ведет переговоры по новому контракту с вингером Хвичей Кварацхелией, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, неаполитанцы связались с агентом футболиста, чтобы обсудить возможность подписания нового соглашения. Стороны проведут очередную встречу в ближайшие несколько недель.
«Наполи» предложил 23-летнему грузину контракт, по условиям которого игрок сможет зарабатывать 6 миллионов евро в год с учетом бонусов — аналогичная зарплата у нападающего команды Ромелу Лукаку.
Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 футболист забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 8 матчах за команду.
Нынешний контракт грузина с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Согласно данным портала Capology, сейчас зарплата вингера составляет 4,6 миллиона евро в год.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|6
|4
|1
|1
|11-4
|13
|
2
|Ювентус
|6
|3
|3
|0
|9-0
|12
|
3
|Милан
|6
|3
|2
|1
|14-7
|11
|
4
|Торино
|6
|3
|2
|1
|10-8
|11
|
5
|Интер
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|
6
|Удинезе
|6
|3
|1
|2
|9-10
|10
|
7
|Эмполи
|6
|2
|4
|0
|5-2
|10
|
8
|Лацио
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
9
|Рома
|6
|2
|3
|1
|7-4
|9
|
10
|Комо
|6
|2
|2
|2
|9-11
|8
|
11
|Аталанта
|6
|2
|1
|3
|11-12
|7
|
12
|Болонья
|6
|1
|4
|1
|7-9
|7
|
13
|Фиорентина
|6
|1
|4
|1
|7-7
|7
|
14
|Верона
|6
|2
|0
|4
|10-11
|6
|
15
|Лечче
|6
|1
|2
|3
|3-11
|5
|
16
|Кальяри
|6
|1
|2
|3
|4-10
|5
|
17
|Парма
|6
|1
|2
|3
|10-12
|5
|
18
|Дженоа
|6
|1
|2
|3
|4-10
|5
|
19
|Венеция
|6
|1
|1
|4
|4-10
|4
|
20
|Монца
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
|27.09
|21:45
|
Милан – Лечче
|3 : 0
|28.09
|16:00
|
Удинезе – Интер
|2 : 3
|28.09
|19:00
|
Дженоа – Ювентус
|0 : 3
|28.09
|21:45
|
Болонья – Аталанта
|1 : 1
|29.09
|13:30
|
Торино – Лацио
|2 : 3
|29.09
|16:00
|
Рома – Венеция
|2 : 1
|29.09
|16:00
|
Комо – Верона
|3 : 2
|29.09
|19:00
|
Эмполи – Фиорентина
|0 : 0
|29.09
|21:45
|
Наполи – Монца
|2 : 0
|30.09
|21:45
|
Парма – Кальяри
|2 : 3
|Г
|
|
Патрик Кутроне
Комо
|4
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|4
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|
|
Дарко Лазович
Верона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|5
|1
|1