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«Наполи» предлагает Кавани зарплату 7 миллионов евро за сезон

16:05
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«Наполи» заинтересован возвращении нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, сообщает Tuttosport.

Контракт 33-летнего уругвайца с парижанами подходит к завершению, и неаполитанцы хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы вернуть его летом. Руководство «Наполи» уже начало переговоры с форвардом и предлагает ему зарплату в размере 7 миллионов евро за сезон.

В подписании 33-летнего игрока также заинтересована аргентинский «Бока Хуниорс».

В текущем сезоне Кавани провел 22 за «ПСЖ», отличившись семью голами и тремя передачами.

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