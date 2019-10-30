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«Наполи» поздравил Марадону с днем рождения

19:10
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«Наполи» в Twitter поздравил с днем рождения своего бывшего нападающего Диего Марадону. Сегодня ему исполнилось 59 лет.

Диего Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год. Вместе с командой он дважды стал чемпионом Италии, выиграл Кубок Италии, Суперкубок Италии и Кубок УЕФА. В 188 матчах за команду он забил 81 мяч.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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