«Наполи» повторил собственный рекорд по количеству побед на старте сезона
«Наполи» победил «Салернитану» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата Италии. Благодаря этому клуб установил новое достижение.
10 — For the second time in their history #Napoli won 10 of their first 11 matches in a single Serie A campaign, after 2017/18. Praise.#SalernitanaNapoli #SerieA— OptaPaolo ? (@OptaPaolo) October 31, 2021
Как сообщает Opta, неаполитанцы во второй раз в истории выиграли 10 из 11 стартовых матчей. Впервые им это удалось в сезоне-2017/18.
Единственный мяч забил Петр Зелински. «Наполи» набрал 31 очко и занимает первое место. Команда Лучано Спаллетти выиграла десятый матч при одной ничьей. Вторым идет «Милан» — 28 очков и матч с «Ромой» в запасе.
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