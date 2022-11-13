«Наполи» повторил рекордную серию «Ювентуса» в серии А

«Наполи» вторая команда в истории серии А с 13 победами в 15 первых матчах чемпионата Италии.

Команда Лучано Спаллетти повторила достижение «Ювентуса». Туринцы показывали такую серию в четырех сезонах — 2018/19, 2013/14, 2005/06 и 1949/50.

В каждом из них «Юве» становился чемпионом Италии (клуб лишился титула сезона-2005/06 из-за Кальчополи).

В этом сезоне «Наполи» с 41 очком лидирует в серии А.