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«Наполи» повторил рекорд серии А по голам из-за пределов штрафной

05:05

«Наполи» разгромил «Удинезе» в матче 36-го тура чемпионата Италии (5:1). Как сообщает Opta, в этой встрече неаполитанцы забили 22-й гол в сезоне из-за пределов штрафной площади. «Наполи» повторил рекорд чемпионата по этому показателю.

В сезоне-2014/15 «Ювентус» забил 22 гола из-за пределов штрафной площади. Данные учитываются только начиная с 2004 года.

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