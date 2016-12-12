15:57 | ФУТБОЛ — Италия

"Наполи" потерял Кулибали как минимум на 15 дней

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Защитник "Наполи" Калиду Кулибали повредил внешние коллатеральные связки левого колена в матче 16-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (5:0), сообщает пресс-служба клуба. Игрок был вынужден покинуть поле на 42-й минуте встречи.

Футболист прошел медицинское обследование, по итогам которого первоначальный диагноз подтвердился. Сообщается, что для восстановления Кулибали потребуется как минимум 15 дней.

В текущем сезоне чемпионата Италии Кулибали провел в составе "Наполи" 16 матчей, сумев забить 1 гол.

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