«Наполи» подписал Нгонге из «Вероны»

«Наполи» на официальном сайте объявил о переходе из «Вероны» нападающего Сириля Нгонге. 23-летний бельгиец успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с клубом.

Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 18 миллионов евро, не считая бонусов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

В этом сезоне Нгонге принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

Также на игрока этой зимой претендовали «Милан», «Астон Вилла» и «Фиорентина».