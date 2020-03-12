«Наполи» почти согласовал новый контракт с Зелиньски

«Наполи» близок к тому чтобы продлить контракт с Петром Зелиньски, сообщает Goal.com.

По информации источника, 25-летний поляк подпишет новое соглашение с клубом из Неаполя до 2024 года, по которому будет получать 2,5 миллиона евро в год. Единственная деталь, которую, по сведениям издания, еще не удалось уладить — пункт о выкупе. Сторона Зелиньски настаивает на сумме в 60 миллионов евро, «Наполи» хочет прописать сумму в 100 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Зелиньски забил 2 гола и отдал 5 результативных передачи в 35 матчах за «Наполи». Нынешний контракт футболиста с неаполитанцами действует до лета 2021 года.