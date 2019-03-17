"Наполи" победил "Удинезе"

"Наполи" обыграл "Удинезе" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии (4:2). Неаполитанцы набрали 60 очков и остались на втором месте в турнирной таблице, черно-белые с 25 баллами расположились на 17-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

28-й тур

"Наполи" - "Удинезе" - 4:2 (2:2)

Голы: Юнес, 17 (1:0). Кальехон, 26 (2:0). Лазанья, 30 (2:1). Фофана, 36 (2:2). Милик, 57 (3:2). Мертенс, 69 (4:2).

"Наполи": Оспина (Мерет, 44), Малькюи (Хюсай, 86), Гулям, Максимович, Кулибали, Аллан, Зелиньски, Кальехон, Мертенс, Юнес (Верди, 56), Милик.

"Удинезе": Муссо, Зегелар, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен (Окака Чука, 86), тер Авест (Де Майо, 68), Сандру (Ингельссон, 64), Мандрагора, Фофана, де Пауль, Пуссетто, Лазанья.

Предупреждения: Зелиньски, 11. Сандру, 13.

Судья: Валери.

17 марта. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".

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