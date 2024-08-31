«Наполи» победил «Парму», забив 2 гола полевому игроку на воротах

«Наполи» победил «Парму» со счетом 2:1 в матче 3-го тура чемпионата Италии. Команда забила два мяча в период, когда на воротах пармезанцев стоял полевой игрок Энрико Дель Прато.

На 76-й минуте игры вторую желтую карточку получил голкипер «Пармы» Дзион Судзуки, замен у команды больше не оставалось. Место в воротах занял 24-летний защитник Дель Прато, для которого эта встреча стала лишь 2-й в карьере в рамках серии А.

На момент удаления «Парма» выигрывала со счетом 1:0, но после ухода с поля Судзуки неаполитанцы забили 2 гола в добавленное время, отличились Ромелу Лукаку и Андре-Франк Замбо Ангисса.

«Наполи» набрал 6 очков в 3 турах и занимает четвертое место в турнирной таблице серии А. «Парма» с 4 баллми находится на 9-й строчке.