«Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Кальяри»

«Дженоа» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии проиграл «Наполи» — 1:2. В составе хозяев отличился Эдоардо Гольданига. У гостей забили Дрис Мертенс и Ирвинг Лосано.

«Дженоа» с 27 очками занимает 18-е место в турнирной таблице. «Наполи» (51) вышел на пятое место.

В параллельной встрече «Фиорентина» сыграла вничью с «Кальяри» — 0:0. Хозяева (35) — 13-е, гости (40) — 11-е.

Чемпионат Италии. Серия А

31-й тур

«Дженоа» — «Наполи» — 1:2 (0:1)

Голы: Мертенс, 45+1 (0:1). Гольданига, 49 (1:1). Лосано, 66 (1:2).

«Дженоа»: Перин, Сапата, Мазиелло, Баррека, Гольданига, Бираски (Гильоне, 82), Бехрами (Лерагер, 64), Шене, Кассата (Яго Фальке, 70), Санабрия (Пандев, 71), Пинамонти (Фавилли, 82).

«Наполи»: Мерет, Манолас, Мариу Руй, Максимович, Хюсай, Лоботка, Эльмас (Зелиньски, 82), Руис (Аллан, 87), Мертенс (Милик, 63), Инсинье (Юнес, 82), Политано (Лосано, 64).

Предупреждение: Гольданига, 71.

Судья: Мариани (Италия).

8 июля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

«Фиорентина» — «Кальяри» — 0:0

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Чеккерини, Венути, Лирола (Далберт, 59), Миленкович, Рибери (Кутроне, 75), Бадель (Пульгар, 60), Данкан, Кьеза (Геззаль, 46), Влахович (Куаме, 75).

«Кальяри»: Краньо, Клаван, Ликояннис, Маттьелло, Валюкевич, Бирса (Фараго, 79), Наингголан, Жоау Педру (Ионицэ, 63), Рог (Рагатцу, 63), Нандес, Симеоне.

Предупреждения: Кьеза, 9. Маттьелло, 71. Данкан, 80. Ликояннис, 90+2.

Судья: Манганьелло (Италия).

8 июля. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».