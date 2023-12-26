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«Наполи» планирует отдать Дзаноли в аренду в «Дженоа»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Наполи» Алессандро Дзаноли может перейти в «Дженоа» на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы близки к окончательной договоренности. Клубам остается только обсудить финансовый вопрос. Отмечается, что руководство «Наполи» считает вариант с арендой наиболее подходящим для прогресса защитника.

23-летний итальянец выступает за «Наполи» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб шесть матчей и не отметился результативными действиями.

Футбол
ФК Дженоа
ФК Наполи
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5
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6
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7
 Наполи 17 8 3 6 28-21 27
8
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