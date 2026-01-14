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14 января, 22:27

«Наполи» и «Парма» не забили голов в матче Серии А

Алина Савинова

«Наполи» сыграл вничью с «Пармой» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии — 0:0.

На 11-й минуте гол Скотта Мактоминея после подсказки ВАР был отменен из-за офсайда.

«Наполи» в третий раз подряд сыграл вничью в Серии А. Команда набрала 40 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице, уступая 3 балла лидирующему «Интеру», у которого еще один матч в запасе. «Парма» с 22 очками располагается на 14-й позиции.

Неаполитанцы 17 января примут «Сассуоло», а желто-синие на следующий день дома сыграют с «Дженоа».

Чемпионат Италии. Серия А. 16-й тур.
14 января, 20:30. Диего Армандо Марадона (Неаполь)
Наполи
0:0
Парма

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
19
 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
23.08 21:45 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 21:45 Торино – Милан - : -
24.08 19:30 Болонья – Лацио - : -
24.08 21:45 Рома – Фиорентина - : -
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