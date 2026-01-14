«Наполи» и «Парма» не забили голов в матче Серии А

«Наполи» сыграл вничью с «Пармой» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии — 0:0.

На 11-й минуте гол Скотта Мактоминея после подсказки ВАР был отменен из-за офсайда.

«Наполи» в третий раз подряд сыграл вничью в Серии А. Команда набрала 40 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице, уступая 3 балла лидирующему «Интеру», у которого еще один матч в запасе. «Парма» с 22 очками располагается на 14-й позиции.

Неаполитанцы 17 января примут «Сассуоло», а желто-синие на следующий день дома сыграют с «Дженоа».