«Наполи» обыграл «Парму»

«Наполи» одержал победу в матче 20-го тура чемпионата Италии против «Пармы» (2:0).

Голы забивали Эльиф Эльмас и Маркос Алонсо. «Наполи» набрал 37 очков и занимает четвертое место. У «Пармы» 13 очков и 19-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

20-й тур

«Наполи» — «Парма» — 2:0 (1:0)

Голы: Эльмас, 32 (1:0). Политано, 82 (2:0).

«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй (Максимович, 77), Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски (Бакайоко, 70), Эльмас (Хюсай, 77), Демме, Инсинье, Петанья (Политано, 63), Лосано.

«Парма»: Сепе, Конти, Гальоло, Пеццелла (Бузи, 79), Осорио, Куцка, Куртич (Сиприен, 81), Бругман (Ман, 80), Грасси (Эрнани, 46), Жервинью, Корнелиус.

Предупреждения: Гальоло, 5. Пеццелла, 31. Конти, 71. Демме, 71. Эльмас, 75. Бругман, 76.

Судья: Ла Пенна.

31 января. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».