«Наполи» и «Монца» вышли в 1/8 финала Кубка Италии

«Наполи» разгромил «Палермо» со счетом 5:0 и вышел в 1/8 финала Кубка Италии.

У неаполитанцев дубль сделал Сириль Нгонге, по голу на счету Жуана Жезуса, Давида Нереса и Скотта Мактоминея. В составе выступающего в серии В сицилийского клуба был удален Алеша Васич, «Палермо» играл в меньшинстве с 58-й минуты встречи.

В другом матче игрового дня «Монца» победила «Брешию» со счетом 3:1. Голы хозяев забили Гиоргос Кириопулос, Маттео Пессина и Джанлука Капрари. В составе клуба серии Б отличился Патрик Нуама.

В следующем раунде «Наполи» сыграет с «Лацио», соперником «Монцы» станет «Болонья».